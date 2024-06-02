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У Фінляндії книжку повернули до бібліотеки аж через 84 роки: що могло бути причиною

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Книжку взяли у бібліотеці у 1939 році - фото 1
Книжку взяли у бібліотеці у 1939 році / senivpetro

Книгу, взяту в бібліотеці Гельсінкі, повернули із запізненням на 84 роки. Фінський переклад історичного роману сера Артура Конан Дойля "Вигнанці" отримала в понеділок бібліотекар Хейні Странд на стійці реєстрації в Центральній бібліотеці Гельсінкі Oodi.

Про це розповіли у виданні The Guardian. Книжка повернулася до бібліотеки через приголомшливі 84 роки.

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"Термін повернення був 26 грудня 1939 року", – сказала Странд, додавши, що вона ще ніколи не отримувала книгу з таким запізненням.

Відносини між людиною, яка щасливо повернула книгу, і початковим позичальником залишилися невідомими.

Зазвичай такі книжки, повернуті через десятиліття після закінчення терміну, знаходять, коли люди перебирають речі померлих родичів. Люди хочуть вчинити правильно і повернути книгу, яка є власністю бібліотеки... Я думаю, що це чудово,
– каже пані Странд.

Ймовірним поясненням затримки з поверненням є те, що термін повернення припав на місяць після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в листопаді 1939 року, зазначила Странд.

"Можливо, повернення книги не було першою думкою позичальника, коли наближався термін повернення", – зауважила вона.

Зимова війна між Фінляндією та Радянським Союзом тривала між сусідніми країнами до березня 1940 року, коли було підписано мирний договір, що змусив Фінляндію піти на значні земельні поступки.

У Фінляндії книжку повернули до бібліотеки аж через 84 роки: що могло бути причиною - фото 542047
Книжку взяли у 1939 році / Фото Helsingin keskustakirjasto Oodi

"Якщо людина пережила війну, то, ймовірно, у неї на думці були інші речі, ніж повернення книги", – додала Странд.

Книга є історичним романом, опублікованим у 1893 році, дія якого відбувається у Франції 17-го століття, написаним британським автором, найбільш відомим своїми історіями про Шерлока Холмса.

За словами Стренд, бібліотека може зробити книгу – видання 1925 року – знову доступною для громадськості, оскільки вона була отримана в такому хорошому стані.

Якість старих книг зазвичай набагато краща, ніж нових,
– додала вона.

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А чи бувало так, що ви дуже довго не повертали книжку до бібліотеки? Розповідайте у коментарях.

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