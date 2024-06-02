У Фінляндії книжку повернули до бібліотеки аж через 84 роки: що могло бути причиною

Книжку взяли у бібліотеці у 1939 році / senivpetro

Книгу, взяту в бібліотеці Гельсінкі, повернули із запізненням на 84 роки. Фінський переклад історичного роману сера Артура Конан Дойля "Вигнанці" отримала в понеділок бібліотекар Хейні Странд на стійці реєстрації в Центральній бібліотеці Гельсінкі Oodi.

Про це розповіли у виданні The Guardian. Книжка повернулася до бібліотеки через приголомшливі 84 роки.

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"Термін повернення був 26 грудня 1939 року", – сказала Странд, додавши, що вона ще ніколи не отримувала книгу з таким запізненням.

Відносини між людиною, яка щасливо повернула книгу, і початковим позичальником залишилися невідомими.

Зазвичай такі книжки, повернуті через десятиліття після закінчення терміну, знаходять, коли люди перебирають речі померлих родичів. Люди хочуть вчинити правильно і повернути книгу, яка є власністю бібліотеки... Я думаю, що це чудово,

– каже пані Странд.

Ймовірним поясненням затримки з поверненням є те, що термін повернення припав на місяць після вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в листопаді 1939 року, зазначила Странд.

"Можливо, повернення книги не було першою думкою позичальника, коли наближався термін повернення", – зауважила вона.

Зимова війна між Фінляндією та Радянським Союзом тривала між сусідніми країнами до березня 1940 року, коли було підписано мирний договір, що змусив Фінляндію піти на значні земельні поступки.



Книжку взяли у 1939 році / Фото Helsingin keskustakirjasto Oodi

"Якщо людина пережила війну, то, ймовірно, у неї на думці були інші речі, ніж повернення книги", – додала Странд.

Книга є історичним романом, опублікованим у 1893 році, дія якого відбувається у Франції 17-го століття, написаним британським автором, найбільш відомим своїми історіями про Шерлока Холмса.

За словами Стренд, бібліотека може зробити книгу – видання 1925 року – знову доступною для громадськості, оскільки вона була отримана в такому хорошому стані.

Якість старих книг зазвичай набагато краща, ніж нових,

– додала вона.

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А чи бувало так, що ви дуже довго не повертали книжку до бібліотеки? Розповідайте у коментарях.