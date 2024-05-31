В Україні відкрили нове видавництво англомовних електронних книжок "Kovyla Publishing"

Видавництво Kovyla Publishing заснували Вікторія Наріжна, Алла Рибіцька, Вікторія Старикова, Стефана Цебренко, Наталя Корнієнко, Анастасія Мільчаковська та Ігор Петровський – команда, що раніше працювала над книжковим фестивалем Book Space.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці видавництва.

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Наразі команда видаватиме електронні книги в жанрі нонфікшн, але не виключає появу паперових книжок та інших жанрів.

Ми прагнемо протистояти російському імперському наративу, демонструючи суб’єктність та самодостатність українців і звертаючись до світу власним голосом. Щоб досягти цього, ми шукаємо історії, формати та наративи, які дозволяють іноземним читачам сформувати точне сприйняття нас як людей, нації та держави, вільне від стереотипів, породжених росією, – повідомляється на сайті видавництва.

Головною редакторкою проєкту є Вікторія Наріжна. Як повідомила вона у фейсбуці, писати для видавництва вже погодилися Катерина Міхаліцина, Євгенія Нестерович, Олеся Яремчук, Ірина Цілик, Остап Сливинський, Алім Алієв та інші.

Kovyla Publishing

На сайті видавництва вже анонсовані три книги з серії "Історії з України" ("Stories from Ukraine"): "Віруючі" ("Believers"), "Борці" ("Fighters") та "Зберігачі" ("Keepers"). Зараз передзамовлення на них можна зробити на сайті Amazon, вони стануть доступні до завантаження 2 жовтня 2024 року.

"Історії з України" – це збірка наративної документальної літератури, кожна історія якої дає поєднання двох унікальних потужних голосів: оповідача та професійного автора, який документує історію та відображає її через власний досвід життя та війни.

І герої, і автори походять з різних середовищ і регіонів України, що робить збірку захопливим калейдоскопом обставин і перспектив, – зазначено в описі.

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