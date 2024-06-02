Харківську друкарню Factor Druk відновлять: звідки візьмуть кошти

Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання харківської друкарні Factor Druk. Мовиться про друкарню, знищену внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомили Говард Баффет та віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко під час Книжкового Арсеналу, пише Читомо.

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Віцепрем'єрка зазначила, що міністерство надаватиме гранти на придбання нового обладнання для друкарні. Вона також зазначила: "Крім грантової підтримки, ми звернулися до Говарда Баффета, і він пообіцяв допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення".

У своєму відеозверненні Говард Баффет повідомив, що спілкувався з президентом групи компаній "Фактор" Сергієм Політучим. Фонд Баффета допоможе тимчасово відновити друкарню, щоб якнайшвидше замінити обладнання та розпочати друк підручників до початку навчального року.

Вони можуть знищити книжки, але не українську стійкість та відданість. Ми маємо відновити друкарню і зробити це швидко. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Сергієм та роботу в Харкові,

– заявив Баффет.

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Нагадаємо, що 23 травня Росія здійснила масований ракетний удар по Основ'янському району Харкова, де розташована друкарня Factor Druk. Генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова закликала донатити на потреби Збройних сил України та продовжувати купувати українські книжки.