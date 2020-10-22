Facebook дозволить писати тільки сусідам: що відомо про нову функцію

Соцмережа Facebook тестує новенький функціонал, завдяки якому можна буде ділитись дописами лише із сусідами по будинку чи району. Детальніше читайте далі.

Платформа Facebook продовжує розширювати свої можливості, тож зараз активно випробовує функції під красномовною назвою Neighborhoods (Сусіди). В чому її родзинка? Тепер користувач зможе створити допис для обмеженого кола читачів, а саме всіх, хто мешкає по сусідству.

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Для цього Facebook дозволить створити спеціальні профілі, які базуються на геолокації, тож кожен в цій зоні зможе переглянути, що ж нового трапилось. Поки що тестування проходить тільки в Канаді, однак успіх функції дозволить ввести її для всіх користувачів.

"Нашу соцмережу все частіше використовують для життя місцевих спільнот. Щоб нашим користувачам було легше – презентуємо нову функцію Neighborhoods, виділений простір всередині Facebook для людей, щоб вони могли спілкуватись зі своїми сусідами", – так розповідають у компанії.

You can select your local neighbourhood + permit FB to use your location to display posts, groups, marketplace items + more from your others in your neighbourhood



You can create a ‘Neighbourhood’ profile for other users, who are not Facebook ‘friends’, to learn more about you pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L — Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature!



h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I — Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020

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