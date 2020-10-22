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Facebook дозволить писати тільки сусідам: що відомо про нову функцію

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Сусіди від Facebook - фото 1
Сусіди від Facebook

Соцмережа Facebook тестує новенький функціонал, завдяки якому можна буде ділитись дописами лише із сусідами по будинку чи району. Детальніше читайте далі.

Платформа Facebook продовжує розширювати свої можливості, тож зараз активно випробовує функції під красномовною назвою Neighborhoods (Сусіди). В чому її родзинка? Тепер користувач зможе створити допис для обмеженого кола читачів, а саме всіх, хто мешкає по сусідству.

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Для цього Facebook дозволить створити спеціальні профілі, які базуються на геолокації, тож кожен в цій зоні зможе переглянути, що ж нового трапилось. Поки що тестування проходить тільки в Канаді, однак успіх функції дозволить ввести її для всіх користувачів.

"Нашу соцмережу все частіше використовують для життя місцевих спільнот. Щоб нашим користувачам було легше презентуємо нову функцію Neighborhoods, виділений простір всередині Facebook для людей, щоб вони могли спілкуватись зі своїми сусідами", – так розповідають у компанії.

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Джерело: daily.afisha
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