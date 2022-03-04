У двір дачі Зеленського в Кончі-Заспі впав уламок ракети: фотофакт

На подвір'я президентської дачі в Кончі-Заспі, що у Київської області впав уламок ракети. Читайте далі, як на це відреагував сам Зеленський.

Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, у двір дачі президента України Володимира Зеленського в Кончі-Заспі упав, ймовірно, уламок ракети.

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Чи була саме заміська резиденція ціллю російських військ, невідомо. Але на реакцію Зеленського не довелося довго чекати. "Мимо", – коротко прокоментував він.

Нагадаємо, що раніше президент України говорив, що він – ціль номер один для Росії, а його сім'я – номер два.

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