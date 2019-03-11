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Коли в Україну повернеться весняне тепло

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Погода на 12 березня - фото 1
Погода на 12 березня

Похолодання прийшло в Україну з посиленням вітру та опадами у вигляді дощу зі снігом. Однак вже незадовго на зміну йому прийде потепління.

Вже 12 березня в Україні стихне штормовий вітер, а також поменшає опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Завтра, 12 березня, вітер очікується північно-західного напрямку, 5-12 метрів за секунду. На Заході пройде дощ та мокрий сніг. Увага! На Півдні також є ймовірність мокрого снігу у вівторок. На решті території України без істотних опадів. Температура повітря буде низькою: вночі +2-4 градуси, вдень +2+8 градусів", – зазначила вона.

У Києві 12 березня можливий незначний дощ з мокрим снігом ввечері, вітер послабне, а температура вдень підійметься до +5+6.

"Більша частина тижня суттєвих опадів не принесе, лише буде холодно. А ось 16-17 березня, у суботу-неділю, в Україні почнеться потепління", – додала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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