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У ДСНС зробили важливе попередження для українців

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Негода в Україні

Рятувальники повідомили про лавинну небезпеку у кількох областях України, а також нагадали про правила пожежної безпеки на природі. Важливо знати кожному!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення ситуації у гірських районах країни 26 березня.

І ще: Яку погоду очікувати 26 березня в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 26 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областях зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж рятувальники закликають українців не провокувати пожежі на вулицях та дотримуватись правил безпеки. У ДСНС наголошують, що не варто розводити вогнище біля сухої рослинності та залишати сірники чи недопалки на траві.

"Під час відпочинку на природі, необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й, в першу чергу, вашому життю!", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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