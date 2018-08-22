У ДСНС зробили важливе попередження для українців

Рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку найвищого класу.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки тривалої спеки та відсутності опадів на більшій частині території країни.

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22-23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Тернопільської областей утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, в решті областей України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

На Київщині у період з 22 по 26 серпня у північних, східних районах, а також біля Миронівки, Фастова і Борисполя втримається пожежна небезпека найвищого класу.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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