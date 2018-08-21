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Синоптик попередила про похолодання в Україні

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В Україні очікується похолодання - фото 1
В Україні очікується похолодання

Атмосферний фронт захопив частину країну, принісши зниження температури та короткочасні дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, холодний фронт торкнеться заході та півночі країни, де можливі тимчасові дощі.

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"У більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20+25 градусів. Осінь запускає своє промо поступово. На Півдні та Сході літо ще боронить свою синоптичну територію, +28+33 градуси", – зазначила вона.

У Києві у середу, 22 серпня, очікується комфортна температура на рівні +24+25. Однак уже на свята, 23-24 серпня, по всій країні очікується тепла та сонячна погода, тільки у заході можливі локальні опади.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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