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Злива в Києві: місто перетворилося на другу Венецію

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18 серпня в Києві пройшла масштабна злива - фото 1
18 серпня в Києві пройшла масштабна злива / Vladimir Bugaenko

18 серпня ввечері Києвом пройшла шалена злива. В результаті цього вулиці столиці вдруге за літо перетворилися на канали.

У мережі з'явилося безліч фото та відео, на яких користувачі показували всі масштаби дощу, який буквально за півгодини зумів затопити припарковані на узбіччях автомобілі.

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Автомобілі потонули на вулиці Басейній, а також біля торгового центру "Гулівер". До слова, біля останнього утворилося справжнісіньке озеро, посеред якого були автівки, всередині яких перебували водії.

Дивіться фото та відео, які показують масштаби зливи в Києві 18 серпня.

Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270966
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270967
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270968
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270969
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270970
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270971
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270972
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270973
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270974
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270975
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270976
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270977
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko
Масштаби зливи в Києві 18 серпня - фото 270978
Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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