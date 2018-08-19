Злива в Києві: місто перетворилося на другу Венецію

18 серпня ввечері Києвом пройшла шалена злива. В результаті цього вулиці столиці вдруге за літо перетворилися на канали.

У мережі з'явилося безліч фото та відео, на яких користувачі показували всі масштаби дощу, який буквально за півгодини зумів затопити припарковані на узбіччях автомобілі.

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Автомобілі потонули на вулиці Басейній, а також біля торгового центру "Гулівер". До слова, біля останнього утворилося справжнісіньке озеро, посеред якого були автівки, всередині яких перебували водії.

Дивіться фото та відео, які показують масштаби зливи в Києві 18 серпня.

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

Масштаби зливи в Києві 18 серпня / Vladimir Bugaenko

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