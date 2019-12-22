У ДСНС зробили серйозне попередження про погоду

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також їх наслідки. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у найближчі дні в деяких областях країни вируватиме негода та можливе ускладнення пересування.

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"Протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники пояснюють, що це можне призвести до припинення і погіршення руху транспорту на карпатських дорогах.

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