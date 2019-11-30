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Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими
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Грудень принесе в Україну не лише святкову атмосферу, а й справжню зиму з морозами. Яку погоду чекати українцям в останній місяць 2019 року – читайте далі.
Грудень вже на носі, тож варто серйозніше ставитись до прогнозів та не ігнорувати поради прихопити рукавиці чи шапку. Народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли чекати на серйозні морози та снігопади.
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За його словами, серйозна зима почнеться з 12 грудня. Перші ж дні місяця будуть морозними, після них кілька днів можна очікувати на потепління до +4. А вже з середини грудня і до кінця року мінусова температура не змінюватиметься.
Також синоптик додав, що 12-22 грудня прогнозується до -4, а 24-25 грудня температура може впасти до -13-15 морозу. Він припускає, що зима 2019-2020 буде доволі сніжною, тому варто особливо уважно обирати верхній одяг, а також подбати про авто.
Народні прикмети у грудні:
- Якщо в грудні не випав сніг, то не варто чекати на снігопади аж до лютого;
- Якщо в грудні прилетіли снігурі, то зима буде морозною;
- Якщо останній місяць року дощовий, то наступний рік буде неврожайним;
- Якщо в грудні мало снігу, то літо буде спекотним;
- Якщо в грудні без опадів, то весна буде довгою та ясною;
- Якщо на початку зими падає сильний сніг, то на початку літа варто чекати дощі;
- Якщо чути крик галок, то буде ясна і морозна погода.
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