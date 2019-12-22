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Погода в Україні 22 грудня: весняне тепло і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 грудня у день зимового сонцестояння в Україні відчутно потеплішає, однак сильний вітер та волога погода трішки погіршать ситуацію. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

22 грудня, у неділю, втримається туманна та волога погода, а температура повітря підійметься до весняних позначок. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів! Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Не затримуйтеся з подружкою під старим гіллястим деревом, підіть краще у найближче кафе. Повітря завтра повсюди буде вологим, як не з дощем, так з туманом, тому дихати людям із бронхо-легеневими недугами буде некомфортно. У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою вдень близько +8+10 градусів", – йдеться у повідомленні.

Однак вже з 27-28 грудня прийде похолодання з морозами, ожеледицею та снігом.

Прогноз погоди на 22 грудня у містах України:

Погода в Україні 22 грудня: весняне тепло і дощі - фото 375407
  • Ужгород +9+11
  • Львів +9+11
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +10+12
  • Суми +8+10
  • Харків +10+12
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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