Погода в Україні 22 грудня: весняне тепло і дощі

22 грудня у день зимового сонцестояння в Україні відчутно потеплішає, однак сильний вітер та волога погода трішки погіршать ситуацію. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

22 грудня, у неділю, втримається туманна та волога погода, а температура повітря підійметься до весняних позначок. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів! Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Не затримуйтеся з подружкою під старим гіллястим деревом, підіть краще у найближче кафе. Повітря завтра повсюди буде вологим, як не з дощем, так з туманом, тому дихати людям із бронхо-легеневими недугами буде некомфортно. У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою – вдень близько +8+10 градусів", – йдеться у повідомленні.

Однак вже з 27-28 грудня прийде похолодання з морозами, ожеледицею та снігом.

Прогноз погоди на 22 грудня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +9+11

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +12+14

Одеса +12+14

Херсон +12+14

Сімферополь +13+15

Полтава +10+12

Суми +8+10

Харків +10+12

Дніпро +10+12

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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