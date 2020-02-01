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У ДСНС зробили попередження для українців

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Наслідки потепління - фото 1
Наслідки потепління

Рятувальники попередили про наслідки різкого потепління та посилення опадів в країні. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про зміну погодних умов майже по всіх областях у період 1-2 лютого.

І ще: Погода в Україні 1 лютого: потепління та дощі​

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 1-2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека - фото 383414
Сніголавинна небезпека


До того, через відлигу та дощі у перші дні лютого на річках басейнів Дністра, Сяну, Сірета та Прута сформується паводок та підійметься рівень води.

"На гірських притоках Дністра і Прута послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків", – зазначають рятувальники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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