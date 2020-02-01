Погода в Україні 1 лютого: потепління та дощі

1 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, однак опадів не поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте сьогодні по містах.

1 лютого, у суботу, у більшості областей буде доволі тепла незимова погода, адже температура коливатиметься на рівні +5+10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру, але погодьтеся, що таке тепло якось не дуже пасує до слова 'лютий') Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше. У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Не забувайте парасолю, та відповідне взуття. Бо легендарна миргородська калюжа у порівнянні із деякими столичними міжасфальтними водоймами- жалюгідна міні-калабаня. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +5+7

Хмельницький +7+9

Житомир +5+7

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +5+7

Сімферополь +7+9

Полтава +4+6

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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