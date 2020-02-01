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Погода в Україні 1 лютого: потепління та дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

1 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, однак опадів не поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте сьогодні по містах.

1 лютого, у суботу, у більшості областей буде доволі тепла незимова погода, адже температура коливатиметься на рівні +5+10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щоправда, весь цей весняний поступ на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру, але погодьтеся, що таке тепло якось не дуже пасує до слова 'лютий') Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше. У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Не забувайте парасолю, та відповідне взуття. Бо легендарна миргородська калюжа у порівнянні із деякими столичними міжасфальтними водоймами- жалюгідна міні-калабаня. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Погода в Україні 1 лютого: потепління та дощі - фото 383386
  • Ужгород +4+6
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +4+6
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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