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У ДСНС зробили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Детальніше про погоду читайте далі.

У прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до українців з попередженням щодо погіршення погоди, а також наслідки тривалої спеки в країні 23 червня, у неділю.

Детальніше: Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах

"Попередження про грози, град та шквали на території Київської області. За прогнозом УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники повідомили про пожежну небезпеку найвищого класу, яка 23 червня переважатиме по всій країні, окрім заходу. У Києві та на Київщині сьогодні також втримається надзвичайна небезпека пожеж.

Пожежна небезпека в Україні - фото 335876
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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