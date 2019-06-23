У ДСНС зробили попередження для українців

Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Детальніше про погоду читайте далі.

У прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до українців з попередженням щодо погіршення погоди, а також наслідки тривалої спеки в країні 23 червня, у неділю.

Детальніше: Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах

"Попередження про грози, град та шквали на території Київської області. За прогнозом УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники повідомили про пожежну небезпеку найвищого класу, яка 23 червня переважатиме по всій країні, окрім заходу. У Києві та на Київщині сьогодні також втримається надзвичайна небезпека пожеж.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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