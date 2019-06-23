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У ДСНС зробили попередження для українців
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Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Детальніше про погоду читайте далі.
У прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до українців з попередженням щодо погіршення погоди, а також наслідки тривалої спеки в країні 23 червня, у неділю.
Детальніше: Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах
"Попередження про грози, град та шквали на території Київської області. За прогнозом УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Також рятувальники повідомили про пожежну небезпеку найвищого класу, яка 23 червня переважатиме по всій країні, окрім заходу. У Києві та на Київщині сьогодні також втримається надзвичайна небезпека пожеж.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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