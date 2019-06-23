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Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

23 червня в країні втримається спека, а частину областей накриють дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 червня, у неділю, майже по всій країні буде спекотна та суха погода. Середня температура втримається на рівні +29+34. Лише на заході, Вінниччині, Житомирщині та Київщині пройдуть короткочасні дощі з грозою. В окремих районах можливі град і шквали до 15-20 м/с. Також у цих областях температура сягне +23+28.

У Києві 23 червня відчутних опадів не очікується, повітря вдень прогріється до +31+33.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах - фото 335841
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +32+33
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +31+33
  • Херсон +31+33
  • Полтава +31+33
  • Суми +31+33
  • Харків +30+32
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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