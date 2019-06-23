Погода 23 червня в Україні: прогноз по містах

23 червня в країні втримається спека, а частину областей накриють дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 червня, у неділю, майже по всій країні буде спекотна та суха погода. Середня температура втримається на рівні +29+34. Лише на заході, Вінниччині, Житомирщині та Київщині пройдуть короткочасні дощі з грозою. В окремих районах можливі град і шквали до 15-20 м/с. Також у цих областях температура сягне +23+28.

У Києві 23 червня відчутних опадів не очікується, повітря вдень прогріється до +31+33.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +31+33

Чернігів +31+33

Черкаси +32+33

Миколаїв +32+34

Одеса +31+33

Херсон +31+33

Полтава +31+33

Суми +31+33

Харків +30+32

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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