У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що варто робити, щоб не перемерзнути й залишатися у відносному комфорті. Читайте далі та дізнайтеся, що експерти радять чинити під час холоду!

У межах проєкту "Безпека (Ци)Вільних", фахівці ДСНС інформують населення щодо того, як слід поводитися у тих чи інших випадках. На цей раз українців застерігають щодо переохолодження та дають вказівки, що робити за мінусових температур.

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Що робити, що не змерзнути:

За можливості заходьте в приміщення, щоб зігрітися.

Якщо плануєте довгу прогулянку надворі, візьміть із собою або придбайте висококалорійну їжу та гарячий чай.

Не стійте на місці – рухайтеся та рухайте пальцями.

Не намагайтеся зігрітися алкоголем – ви втратите ще більше тепла.

Якщо відчули ознаки переохолодження, негайно зайдіть у приміщення або зверніться до лікаря.

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