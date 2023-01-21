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Експерти розповіли, як організувати своє дозвілля без електроенергії

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Експерти розповіли, як організувати своє дозвілля без електроенергії - фото 1

У Львівобленерго зазначають, що під час відключень світла варто продумати, чим зайнятися. Читайте далі та дізнайтеся, що робити вдома без електроенергії!

Головне – використайте цей час з користю і з тими, кого любите. Таким чином Ви допоможете енергетикам зберігати українську енергосистему.

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Що робити вдома без світла:

  • Почитайте книгу
  • Займіться спортом
  • Візьміть до рук гітару, яка вже давненько припадає у куті пилом
  • Пограйте у настільну гру, спробувати яку постійно бракне часу
  • Відшукайте у собі нові таланти та захоплення
  • Поспілкуйтесь
Експерти розповіли, як організувати своє дозвілля без електроенергії - фото 518680

Також важливо раціонально використовувати електроенергію у години, коли вона подається до Вашого помешкання:

  • Не залишайте освітлення у приміщенні, де ніхто не перебуває
  • Вимикайте прилади, в яких немає нагальної потреби
  • Не залишайте техніку в "Режимі сну"
  • Не вмикайте одночасно два і більше енергомісткі прилади, наприклад фен і електрочайник
  • Після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово – спочатку освітлення, потім прилади з невисокою потужністю

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