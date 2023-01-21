Експерти розповіли, як організувати своє дозвілля без електроенергії

У Львівобленерго зазначають, що під час відключень світла варто продумати, чим зайнятися. Читайте далі та дізнайтеся, що робити вдома без електроенергії!

Головне – використайте цей час з користю і з тими, кого любите. Таким чином Ви допоможете енергетикам зберігати українську енергосистему.

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Що робити вдома без світла:

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Займіться спортом

Візьміть до рук гітару, яка вже давненько припадає у куті пилом

Пограйте у настільну гру, спробувати яку постійно бракне часу

Відшукайте у собі нові таланти та захоплення

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Також важливо раціонально використовувати електроенергію у години, коли вона подається до Вашого помешкання:

Не залишайте освітлення у приміщенні, де ніхто не перебуває

Вимикайте прилади, в яких немає нагальної потреби

Не залишайте техніку в "Режимі сну"

Не вмикайте одночасно два і більше енергомісткі прилади, наприклад фен і електрочайник

Після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово – спочатку освітлення, потім прилади з невисокою потужністю

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