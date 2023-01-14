Топ 3 найпопулярніших косметичних процедур, спойлер – не збільшення грудей

Великі груди – більше не модно. Зрештою, такий висновок можна зробити зі статистики операцій зі збільшення грудей, які впали до 13%.

Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS) назвало 3 найпопулярніші косметичні процедури.

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Перше місце тепер займає ліпосакція. Так, охочих швидко позбутися жиру становить 14,8% всіх косметичних операцій. Процедури по збільшенню грудей впали до 13%.

Друге і третє місце мають пластики носа та живота. Також не пасе задніх операція по модифікації повік.

Загалом, з 2017 по 2021 роки кількість хірургічних втручань, задля "покращення" зовнішнього вигляду зросла більш ніж на 33%, стверджують в ISAPS. Нехірургічних – на 54%.

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