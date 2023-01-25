У ДСНС розповіли, як уберегтися від бурульок

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що варто робити, щоб не отримати травми від буруль. Читайте далі та дізнайтеся, що експерти радять чинити!

У межах проєкту "Безпека (Ци)Вільних", фахівці ДСНС інформують населення щодо того, як слід поводитися у тих чи інших випадках. На цей раз українців застерігають щодо буруль та дають вказівки, що робити, щоб не наразитися на небезпеку.

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Попри свою оманливу красу ці льодяні шпичаки дуже небезпечні. Тож за морозної погоди дивимося не лише під ноги, а й угору", – зазначають фахівці.

Що робити, щоб уберегтися від буруль:

Намагайтеся оминати огороджені місця та звертайте увагу на попередження про падіння бурульок.

Якщо надворі відлига, тримайтеся якомога далі від будинків та краю тротуарів.

Якщо чуєте підозрілий шум над головою – не зупиняйтеся, не підіймайте голову й не біжіть від будівлі. Притисніться до стіни, щоб вашим укриттям став піддашок.

Не залишайте маленьких дітей без нагляду та не гуляйте з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг. Пояснюйте їм правила безпеки.

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