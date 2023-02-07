У ДСНС розповіли, що робити водіям під час туману, щоб не наражатися на небезпеку

В Україні туман спостерігається здебільшого з жовтня до квітня. У цей час велика частина аварій на дорогах відбувається в результаті погіршення видимості. Як курувати автом, щоб не потрапити в біду, читайте нижче.

Для забезпечення безпеки при русі під час туману, ДСНС нагадує на своєму каналі у Telegram про правила, дотримання яких значно знизить ризик виникнення ДТП.

Читайте також: У МВС розповіли, як урятуватися, коли провалилися під лід

Зазвичай туман з'являється через охолодження теплого повітря. Тож через гіршу видимість у туманні дні водіям рекомендують:

знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар

тримати безпечну дистанцію від інших автівок

під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону

стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало

Читайте також: Офіційно – Українська греко-католицька церква переходить на новий календар