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У ДСНС розповіли, що робити водіям під час туману, щоб не наражатися на небезпеку

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У ДСНС розповіли, що робити водіям під час туману, щоб не наражатися на небезпеку - фото 1

В Україні туман спостерігається здебільшого з жовтня до квітня. У цей час велика частина аварій на дорогах відбувається в результаті погіршення видимості. Як курувати автом, щоб не потрапити в біду, читайте нижче.

Для забезпечення безпеки при русі під час туману, ДСНС нагадує на своєму каналі у Telegram про правила, дотримання яких значно знизить ризик виникнення ДТП.

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Зазвичай туман з'являється через охолодження теплого повітря. Тож через гіршу видимість у туманні дні водіям рекомендують:

  • знизити швидкість руху, користуватися протитуманними фарами та ближнім світлом фар
  • тримати безпечну дистанцію від інших автівок
  • під час зупинок вмикати аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі, зокрема, обгону
  • стежити за чистотою лобового скла та відкривати вікна, щоб скло не запотівало
У ДСНС розповіли, що робити водіям під час туману, щоб не наражатися на небезпеку - фото 519465

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