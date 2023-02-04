У МВС розповіли, як урятуватися, коли провалилися під лід

Узимку тонкий лід несе величезну загрозу. З метою уникнення лиха важливо дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах взимку.

Найголовніше не панікувати та правильно оцінити ситуацію. З метою порятунку, МВС незайвий раз нагадують про звичайні правила поведінки, які можуть врятувати життя.

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Якщо провалилися:

тримайтеся на плаву та уникайте занурення з головою

кличте на допомогу

спробуйте, широко розкинувши руки, вилазити на лід, поступово наповзаючи на край криги тілом

якщо вийшло вибратися з води, перекотіться та поповзом рухайтеся тим шляхом, звідки прийшли

Якщо побачили, що хтось провалився: покличте на допомогу, телефонуйте 101.

Дивіться відео, що робити, якщо провалилися під лід.

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