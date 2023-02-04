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У МВС розповіли, як урятуватися, коли провалилися під лід

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У МВС розповіли, як урятуватися, коли провалилися під лід - фото 1

Узимку тонкий лід несе величезну загрозу. З метою уникнення лиха важливо дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах взимку.

Найголовніше не панікувати та правильно оцінити ситуацію. З метою порятунку, МВС незайвий раз нагадують про звичайні правила поведінки, які можуть врятувати життя.

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Якщо провалилися:

  • тримайтеся на плаву та уникайте занурення з головою
  • кличте на допомогу
  • спробуйте, широко розкинувши руки, вилазити на лід, поступово наповзаючи на край криги тілом
  • якщо вийшло вибратися з води, перекотіться та поповзом рухайтеся тим шляхом, звідки прийшли
Якщо побачили, що хтось провалився: покличте на допомогу, телефонуйте 101.
Дивіться відео, що робити, якщо провалилися під лід.

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