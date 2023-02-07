Офіційно – Українська греко-католицька церква переходить на новий календар

З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква в Україні переходить на новий календар для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Про це повідомив керівник УГКЦ Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення", повідомляючи рішення Архиєрейського синоду УГКЦ в Україні щодо календарної реформи.

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Синод відбувся ще на початку лютого біля Львова, де пояснили, що таким чином "взяли до уваги численні прохання вірян та провели попередні консультації із духовенством та чернецтвом церкви про назрілу потребу реформи літургійного календаря УГКЦ в Україні".

Це означає, що Різдво Христове офіційно святкуватимуть 25 грудня, Щедрий вечір (свято "Маланки") – 31 грудня замість 13 січня, Василя – 1 січня замість 14 січня, а Водохреща – 6 січня замість 19 січня.

Водночас збережеться спосіб визначення дати Великодня.

Блаженніший Святослав/УГКЦ

Виявилось, що підтримка реформи майже у кожній єпархії складала близько 90%", – повідомив Святослав.

Також Блаженніший Святослав наголосив, що ті парафії чи поодинокі громади, які не готові до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), можуть служити за юліанським календарем до 2025 року.

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