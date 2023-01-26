Книга рекордів Гіннесса назвала найшвидший у світі квадрокоптер

Цей безпілотник здатний розвинути швидкість у 360, 503 кілометрів на годину. Його розробив американський інженер-механік.

Про це повідомили на офіційному сайті Книги рекордів Гіннесса.

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Найшвидший у світі квадрокоптер створив американський інженер-механік Раян Ладеман. Цю модель назвали Lademan XLR V3, вона важить 490 грамів, має камеру, керується радіопультом.

У книзі її описали як "найшвидша швидкість на землі для квадрокоптера з дистанційним керуванням, що працює від батареї".

Для фіксації рекорду квадрокоптера розробникам довелося пролетіти у двох протилежних напрямках, щоб унеможливити вплив вітру, але на одній висоті. Найбільша швидкість становила 414 км/год.

Дивитися як працює дрон:

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