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Експерти визначили найпопулярніші автомобілі у світі
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Аналітики з Focus2move висунули версію згідно з дослідженням, який автомобіль став бестселером 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Лідером став автомобіль Toyota Corolla, адже глобальні продажі цієї моделі становлять 1,12 млн одиниць. У порівнянні з попереднім роком, все ж цей показник скоротився на 2,2%.
І ще: Ось які двигуни найчастіше обирали українці минулого року
- Друге місце – кросовер Toyota RAV4. Його результат – 870 тис. авто, що все ж на 13,8% менше, ніж раніше за рік.
- Третє місце – Ford F-Series. Його продажі – 786,7 тис. одиниць, що є менше на 8,8%.
- Четверте місце – електрокросовер Tesla Model Y – 758,6 тис. авто. Його ж світові продажі підскочили на 88,3%.
- П'яте місце – Toyota Camry з показником в 675,3 тис. одиниць, що є менше на 3%.
До теми: Експерти назвали найпривабливіші авто у світі
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