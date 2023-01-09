На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У ДСНС пояснили, як безпечно поводитися на водоймах взимку
-
- 33
Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили, що водойми взимку несуть особливу загрозу. Щоб мінімізувати ризики, слідуйте порадам експертів. Читайте далі та дізнайтеся, як убезпечитись у подібних локаціях!
Зимова погода може бути підступною, а крига на озерах – ще більше. Не забувайте про базові правила безпеки.
І ще: Експерти пояснили, чи допоможе аскорбінка запобігти застуді
Як же гарно виблискує вкрита кригою річка! Однак вона може бути підступною та крихкою. Лише від початку року на водоймах України загинуло 10 людей, з яких одна дитина. Разом з тим врятовано 7 людей, з яких 2 дитини. Тож обережна поведінка на річках, озерах, дотримання правил безпеки вбереже ваше життя", – зазначають у ДСНС.
Як безпечно поводитися на водоймах взимку:
- Не виходьте на лід під час сильного перепаду температури й потепління.
- За потреби виходити на лід можна лише за стійкої морозної температури.
- Якщо товщина та міцність льоду невідомі, не ступайте на нього.
- Переходьте водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місцях, через мости.
- Візьміть із собою палицю для перевірки міцності льоду.
- Не перевіряйте товщину криги ударами ніг.
- Не збирайтеся великими групами в одному місці на кризі.
- Якщо лід почав тріщати, то негайно повертайтеся на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду.
- Оминайте ділянки, вкриті товстим шаром снігу (там тонший лід).
- Не вживайте спиртні напої біля водойм.
- Катайтеся на ковзанах лише в перевірених та спеціально облаштованих місцях.
- Пояснюйте дітям про небезпеку тонкої криги та пильнуйте за їхнім дозвіллям.
До теми: МОЗ запускає для українців систему обліку ліків e-Stock
-
20:49Українець увійшов до рейтингу професіоналів, які сформують світ напоїв у 2023 році
-
19:3611 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
17:31Український гурт HANUMIKE та POSITIFF презентували пісню та кліп переможного року "2023"
-
16:38В Івано-Франківську додатково виплачуватимуть до 50 000 гривень за новонародженого
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:53Погода 11 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли закінчаться морози
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
13:34У Довженко-Центрі засканували сотні українських давніх мультфільмів (відео)
-
12:37"Київ Цифровий" зробив туристичні маршрути з аудіогідом столицею
-
11:34У МОЗ пояснили, як не впасти в ожеледицю
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
-
09:32Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
08:285 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 09 січня
-
20:3710 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
18:29У столиці Ісландії відкрили виставку постерів українських митців про війну в Україні
-
17:30Погода 10 січня в Україні – синоптикиня попередила про сильний вітер
-
16:36У ДСНС пояснили, як безпечно поводитися на водоймах взимку
-
15:33У Тихоокеанській державі випустили пам'ятну монету, присвячену захисникам Маріуполя
-
14:324 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
12:2940 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
-
11:32Клопотенко показав, як приготувати маковий рулет з вишнями: простий рецепт випічки
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
- 09 січня
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
09:30Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
- 08 січня
-
18:32Українське Різдво – дивіться цікаву онлайн-виставу, яку підготував музей Івана Гончара
-
14:38Для українських діток створили мультсеріал про пса Патрона (ВІДЕО)
-
10:30Зіньківська ковбаса – традиційний український рецепт від Клопотенка
- 07 січня
-
18:36Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій
-
14:26Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
10:21Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
- 06 січня
-
19:30Привітання з Різдвом 2023 в прозі – побажання своїми словами
-
15:31Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
-
10:41Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво – тексти і відео
- 05 січня
-
19:40Різдвяна зірка для Вертепу своїми руками – ідеї, як зробити звізду на Коляду
-
18:48Коли колядують, щедрують, посівають в Україні на різдвяні свята 2023 – дати
-
14:48Інтерв'ю з Максом Міллером: про волонтерство під час війни, шлях у дрифті та "проєкт мрії"
-
09:45Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
- 04 січня
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду