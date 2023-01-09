У ДСНС пояснили, як безпечно поводитися на водоймах взимку

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили, що водойми взимку несуть особливу загрозу. Щоб мінімізувати ризики, слідуйте порадам експертів. Читайте далі та дізнайтеся, як убезпечитись у подібних локаціях!

Зимова погода може бути підступною, а крига на озерах – ще більше. Не забувайте про базові правила безпеки.

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Як же гарно виблискує вкрита кригою річка! Однак вона може бути підступною та крихкою. Лише від початку року на водоймах України загинуло 10 людей, з яких одна дитина. Разом з тим врятовано 7 людей, з яких 2 дитини. Тож обережна поведінка на річках, озерах, дотримання правил безпеки вбереже ваше життя", – зазначають у ДСНС.

Як безпечно поводитися на водоймах взимку:

Не виходьте на лід під час сильного перепаду температури й потепління.

За потреби виходити на лід можна лише за стійкої морозної температури.

Якщо товщина та міцність льоду невідомі, не ступайте на нього.

Переходьте водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місцях, через мости.

Візьміть із собою палицю для перевірки міцності льоду.

Не перевіряйте товщину криги ударами ніг.

Не збирайтеся великими групами в одному місці на кризі.

Якщо лід почав тріщати, то негайно повертайтеся на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду.

Оминайте ділянки, вкриті товстим шаром снігу (там тонший лід).

Не вживайте спиртні напої біля водойм.

Катайтеся на ковзанах лише в перевірених та спеціально облаштованих місцях.

Пояснюйте дітям про небезпеку тонкої криги та пильнуйте за їхнім дозвіллям.

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