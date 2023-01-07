МОЗ запускає для українців систему обліку ліків e-Stock

Нова система обліку збиратиме повний цикл даних про обіг медичних товарів, закупка яких відбулася коштом державного бюджету. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В Україні запускають пілотну версію системи обліку ліків e-Stock. Завдяки якій можна моніторити наявність препаратів у лікарнях. Про це повідомили у МОЗ.

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Наразі відомо, що до січня 2024 року система e-Stock працюватиме в пілотному режимі.

Ви зможете отримати інформацію про наявність препаратів у лікарнях та про потреби медичних закладів. До того ж буде доступ до звітів про використання ліків та їх утилізацію. Завдяки e-Stock МОЗ планує забезпечити рівний доступ до лікування для всіх пацієнтів.

162 заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської військових адміністрацій вже підключені до системи та подаватимуть потреби в медичних товарах на 2023 рік через "e-Stock" за напрямами "доросла онкологія", "ендопротези й набори для трансплантації", – зазначили у МОЗ.

Зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена та часто не актуальна. Через це пацієнтам іноді складно отримати безплатне лікування, а державі – ефективно закуповувати та розподіляти товари", – розповідає Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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