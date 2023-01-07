Експерти пояснили, чи допоможе аскорбінка запобігти застуді

Вітамін С – чудовий антиоксидант, але часто говорять, що він допоможе впоратися із захворюваннями. Розберімося, чи це правда. Читайте далі та дізнайтеся, як аскорбінка може вплинути на перебіг застуди!

Фахівці платформи "Бережи себе" зазначають, що вітаміном С не лікують, а надмірне вживання такого препарату може тільки нашкодити.

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За рекомендаціями МОЗ добова норма вітаміну для дорослих – 70-100 мг.

Вітамін C не допоможе не заразитися, але може полегшити перебіг хвороби та підтримати організм. Проте великі дозування вітаміну можуть спричинити утворення каменів у нирках. А серед побічних ефектів регулярного споживання виділяють біль у животі, серці та проблеми зі сном. Більш того, вітамін С може входити в реакцію з іншими ліками, які ти приймаєш. Як-от з противірусними, гормональними препаратами та антикоагулянтами. Тому змінювати дозування варто лише проконсультувавшись із лікарем/кою", – коментують експерти.

Важливо зауважити, що добову норму вітаміну С можна отримати лише з продуктів, адже його є багато в цитрусових, солодких перцях, помідорах та броколі.

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