У ДСНС попередили українців про небезпеку

Рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки в кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спекотної погоди на території країни.

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"За даними УкрГідрометцентру, 2-4 вересня у південних, східних, центральних областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У південних та східних районах Київської області до 4 вересня утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що у неділю, 2 вересня, в Україні втримається суха та спекотна погода, а темпетарура коливатиметься на рівні +26+31.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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