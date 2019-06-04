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У ДСНС попередили про погіршення погоди

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники розповіли про різку зміну погодних умов, а також їх наслідки в Україні. Детальніше читайте далі та бережіть себе.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з погодою в країні 4 червня, у вівторок.

Детальніше: Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах

"4 червня в більшості областей грози, вдень у центральних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.", – йдеться у повідомленні.

Через значні опади рівень пожежної небезпеки в Україні знизився, однак на Київщині у період 4-5 червня все ж втримається небезпека пожеж найвищого 5 класу. Тому краще відмовитись від розпалювання вогнищ на природі, а також дотримуватись правил безпеки вдома.

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Читайте також: Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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