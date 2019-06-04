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Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

4 червня Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 червня, у вівторок, в Україну прийде волога погода з дощами та грозами. У деяких областях зливи очікуються з градом та сильними шквалами. Одна середня температура втримається на високих позначках +23+29.

У Києві 4 червня також періодичні дощі, а вдень повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах - фото 331590

  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +26+26
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +24+26
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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