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Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
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4 червня Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 червня, у вівторок, в Україну прийде волога погода з дощами та грозами. У деяких областях зливи очікуються з градом та сильними шквалами. Одна середня температура втримається на високих позначках +23+29.
У Києві 4 червня також періодичні дощі, а вдень повітря прогріється до +26+28.
Прогноз погоди на 4 червня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +23+25
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +23+25
- Житомир +26+26
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +26+28
- Одеса +26+28
- Херсон +24+26
- Полтава +27+29
- Суми +26+28
- Харків +26+28
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +27+29
- Луганськ +26+28
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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