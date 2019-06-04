Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах

Погода на сьогодні

4 червня Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 червня, у вівторок, в Україну прийде волога погода з дощами та грозами. У деяких областях зливи очікуються з градом та сильними шквалами. Одна середня температура втримається на високих позначках +23+29.

У Києві 4 червня також періодичні дощі, а вдень повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +26+26

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +24+26

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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