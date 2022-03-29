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війна

Власники житла, які прихистили переселенців, отримають компенсацію: інструкція

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компенсація для власників житла, які прихистили біженців - фото 1
компенсація для власників житла, які прихистили біженців / Naomi Hébert on Unsplash

Власники помешкань, які безплатно надаватимуть дах над головою переселенцям, зможуть отримати компенсацію. Куди звертатись та як діяти – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали, що всі ті українці, які безплатно надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати від держави невелику підтримку. Йдеться про комунальні послуги, з яких компенсують 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу будь-якого віку.

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Як отримати компенсацію за гостинність:

  1. Надішліть заяву про готовність прийняти у себе переселенців до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт Прихисток
  2. Під час поселення переселенців подайте відповідну заяву до органу місцевого самоврядування;
  3. Щомісяця до п‘ятого числа інформуйте місцеве самоврядування про кількість днів та переселенців, які проживали.
Власники житла, які прихистили переселенців, отримають компенсацію: інструкція - фото 502061

Додамо, що держава також виплачує компенсації через Дію:

Кожен переселенець в Україні отримує щомісячну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень;
Батьки кожної дитини, яка перебралась у безпечніші регіони, отримуватимуть 3 тисячі гривень кожного місяця;
Особи з інвалідністю щомісяця отримуватимуть 3 тисячі гривень;
Кожен роботодавець отримає 6,5 тис. грн кожного місяця на оплату праці найманого вимушеного переселенця.

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