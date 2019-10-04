Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя Ліга Європи

У ДСНС попередили про наслідки негоди в Україні

  • 11
Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою, а також про наслідки дощової погоди. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, у яких областях втримається небезпека пожеж, а також про наслідки дощової погоди.

Детальніше: Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше​

"У зв’язку з очікуваними значними дощами, 4 жовтня, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та річках Закарпаття, очікується підйом рівнів води на 0,3 - 1,3 м над рівнями", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 4 жовтня найвищий рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, східних, а також Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.

via GIPHY

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3065
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 570
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1798354
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події