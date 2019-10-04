У ДСНС попередили про наслідки негоди в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою, а також про наслідки дощової погоди. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, у яких областях втримається небезпека пожеж, а також про наслідки дощової погоди.

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"У зв’язку з очікуваними значними дощами, 4 жовтня, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та річках Закарпаття, очікується підйом рівнів води на 0,3 - 1,3 м над рівнями", – йдеться у повідомленні.



До того ж, 4 жовтня найвищий рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, східних, а також Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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