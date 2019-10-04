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У ДСНС попередили про наслідки негоди в Україні
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Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою, а також про наслідки дощової погоди. Детальніше читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, у яких областях втримається небезпека пожеж, а також про наслідки дощової погоди.
Детальніше: Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше
"У зв’язку з очікуваними значними дощами, 4 жовтня, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та річках Закарпаття, очікується підйом рівнів води на 0,3 - 1,3 м над рівнями", – йдеться у повідомленні.
До того ж, 4 жовтня найвищий рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, східних, а також Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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