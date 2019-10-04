Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше

4 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а опадів у вигляді дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 жовтня, у п'ятницю, майже у всіх областях очікується похолодання. До того ж, дощі пройдуть всюди, окрім південного сходу, а на заході негода притихне. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів", – додала вона. У Києві 4 жовтня буде холодна та дощова погода, вдень до +11+12.

Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +10+12

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +10+12

Вінниця +13+15

Хмельницький +10+12

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +22+24

Полтава +16+18

Суми +14+16

Харків +22+24

Дніпро +19+21

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +23+25

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