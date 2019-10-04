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Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше
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4 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а опадів у вигляді дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
4 жовтня, у п'ятницю, майже у всіх областях очікується похолодання. До того ж, дощі пройдуть всюди, окрім південного сходу, а на заході негода притихне. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів", – додала вона. У Києві 4 жовтня буде холодна та дощова погода, вдень до +11+12.
Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +10+12
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +11+13
- Рівне +11+13
- Луцьк +10+12
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +10+12
- Житомир +12+14
- Чернігів +12+14
- Черкаси +12+14
- Миколаїв +17+19
- Одеса +15+17
- Херсон +22+24
- Полтава +16+18
- Суми +14+16
- Харків +22+24
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +22+24
- Луганськ +23+25
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