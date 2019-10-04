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Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а опадів у вигляді дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 жовтня, у п'ятницю, майже у всіх областях очікується похолодання. До того ж, дощі пройдуть всюди, окрім південного сходу, а на заході негода притихне. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів", – додала вона. У Києві 4 жовтня буде холодна та дощова погода, вдень до +11+12.

Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:

Погода в Україні 4 жовтня: де буде найтепліше - фото 359400
  • Ужгород +13+15
  • Львів +10+12
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +22+24
  • Полтава +16+18
  • Суми +14+16
  • Харків +22+24
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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