У ДСНС опублікували чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек

Серед обов'язкових, прописаних у Правилах дорожнього руху вимог, потрібно мати в автомобілі аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки та жилет зі світловідбивачами.

Валізу на випадок небезпек варто мати не лише вдома, а й в автомобілі, адже ситуації на дорозі можуть бути різними, пише пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Telegram.

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Варто продумати заздалегідь, наскільки довга й небезпечна ваша дорога, та що взяти із собою на випадок непередбачуваних подій.

Отже, дивіться чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек:

ніж, лопата й невелика сокира

технічна вода

ковдра

засоби для заряду від розеток автомобіля

ліхтарик та сигнальні засоби (свисток, фальшшеєр)

каністра та запас пального

міцний буксирний трос

рулон армованого скотчу

запасне колесо та набір інструментів

продуманий маршрут

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