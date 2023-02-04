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У ДСНС опублікували чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек

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У ДСНС опублікували чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек - фото 1

Серед обов'язкових, прописаних у Правилах дорожнього руху вимог, потрібно мати в автомобілі аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки та жилет зі світловідбивачами.

Валізу на випадок небезпек варто мати не лише вдома, а й в автомобілі, адже ситуації на дорозі можуть бути різними, пише пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Telegram.

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Варто продумати заздалегідь, наскільки довга й небезпечна ваша дорога, та що взяти із собою на випадок непередбачуваних подій.

У ДСНС опублікували чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек - фото 519299

Отже, дивіться чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек:

  • ніж, лопата й невелика сокира
  • технічна вода
  • ковдра
  • засоби для заряду від розеток автомобіля
  • ліхтарик та сигнальні засоби (свисток, фальшшеєр)
  • каністра та запас пального
  • міцний буксирний трос
  • рулон армованого скотчу
  • запасне колесо та набір інструментів
  • продуманий маршрут

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