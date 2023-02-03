Зеленський у вигляді статуї Свободи – в Естонії встановили величезну скульптуру

Пам'ятник з піску українському президентові створила громада міста Тирва, він стоятиме до перемоги України.

Скульптуру показала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на своїй сторінці в Instagram.

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У руках український президент тримає тризуб. Скульптура величезного розміру, повністю створена з піску.

Політикиня також зазначила, що естонці допомагають Україні різними способами, щоб перемогти росію.

Підтримка естонцями України непохитна – ознаки цього видно всюди в Естонії, люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають іншим способом. Місцеві жителі в Тирві створили Парк Свободи, присвячений Україні, з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони мають намір зберегти його до тих пір, доки Україна не переможе у війні", – написала вона.

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