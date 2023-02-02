У МВС пояснили новий алгоритм дій при купівлі-продажу авто

Найперше радять звернутися до експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу, що можна зробити або самому, або з покупцем.

Отже, як вже зазначено вище, крок 1 – звернутися до Експертної служби МВС. Висновок про авто, який надає Експертна служба МВС, є чинним 10 днів, пишуть в МВС.

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Крок 2. Звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор повинен провести перереєстрацію протягом 30 хв.

Важливо не забути такі документи.

У продавця:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

паспорт

довідка платника податків

висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб

У покупця:

паспорт

довідка платника податків

Договір купівлі-продажу оформляється безпосередньо у Сервісному центрі МВС. Не забудьте забрати свій примірник.

Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію авто та номерні знаки уже на своє ім'я.

У МВС навели алгоритм дій при купівлі-продажу авто / Офіційний сайт МВС

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