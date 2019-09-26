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У ДСНС оголосили важливе попередження

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Що не можна робити за пожежної небезпеки - фото 1
Що не можна робити за пожежної небезпеки

Рятувальники повідомили про наслідки тривалої відсутності опадів у кількох областях країни. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що на частині території країни у найближчі дні все ще втримується небезпека пожеж найвищого рівня.

Детальніше: Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі

"26-27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 26-27, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – вказано у повідомленні.

Що не можна робити за пожежної небезпеки - фото 357548
Що не можна робити за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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