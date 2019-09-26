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Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

26 вересня в Україну прийде нова порція опадів у вигляді дощів, а температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

26 вересня, у четвер, в країні переважатиме суха та малохмарна погода, однак на півночі, на заході та на Вінниччині прогнозуються дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря - без особливих змін, протягом дня +14+20 градусів, на Півночі +10+15 градусів. Заморозки відступають. Поки що. У Києві завтра дощ і близько +13 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 26 вересня у містах України:

Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі - фото 357515
  • Ужгород +16+18
  • Львів +16+18
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +17+19
  • Полтава +15+17
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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