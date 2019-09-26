Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі

26 вересня в Україну прийде нова порція опадів у вигляді дощів, а температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

26 вересня, у четвер, в країні переважатиме суха та малохмарна погода, однак на півночі, на заході та на Вінниччині прогнозуються дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря - без особливих змін, протягом дня +14+20 градусів, на Півночі +10+15 градусів. Заморозки відступають. Поки що. У Києві завтра дощ і близько +13 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 26 вересня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +16+18

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +18+20

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +17+19

Полтава +15+17

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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