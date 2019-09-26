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Погода 26 вересня в Україні: частину областей накриють дощі
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26 вересня в Україну прийде нова порція опадів у вигляді дощів, а температура повітря майже не зміниться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
26 вересня, у четвер, в країні переважатиме суха та малохмарна погода, однак на півночі, на заході та на Вінниччині прогнозуються дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря - без особливих змін, протягом дня +14+20 градусів, на Півночі +10+15 градусів. Заморозки відступають. Поки що. У Києві завтра дощ і близько +13 градусів", – зазначила вона.
Прогноз погоди на 26 вересня у містах України:
- Ужгород +16+18
- Львів +16+18
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +17+19
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +18+20
- Житомир +14+16
- Чернігів +13+15
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +17+19
- Одеса +17+19
- Херсон +17+19
- Полтава +15+17
- Суми +13+15
- Харків +15+17
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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