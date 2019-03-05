У ДСНС оголосили важливе попередження

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов в Україні, а також наслідки відлиги у гірських районах. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди в країні 5 березня, у вівторок, а також про ситуацію у горах України.

І ще: Прогноз погоди в Україні 5 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через потепління та танення снігу у високогір'ї Закарпаття втримується небезпека сходження лавин 3 рівня (значна).

Читайте також: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді