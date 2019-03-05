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8 березня Серіал Школа

У ДСНС оголосили важливе попередження

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Негода в Україні 5 березня - фото 1
Негода в Україні 5 березня

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов в Україні, а також наслідки відлиги у гірських районах. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди в країні 5 березня, у вівторок, а також про ситуацію у горах України.

І ще: Прогноз погоди в Україні 5 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через потепління та танення снігу у високогір'ї Закарпаття втримується небезпека сходження лавин 3 рівня (значна).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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