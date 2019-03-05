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Прогноз погоди в Україні 5 березня
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5 березня в Україні втримається тепла погода, однак посилиться вітер, а більшість областей накриють дощі. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 березня, у вівторок, у всій областях очікується тепла погода від +8 до +12. Але всюди, окрім півдня, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, прогнозуються опади у вигляді дощу.
У Києві 5 березня вдень температура прогріється до +7+9, дощитиме, вітер західний до 7-12 м/с.
Прогноз погоди на 5 березня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +9+11
- Чернівці +9+11
- Івано-Франківськ +9+11
- Тернопіль +8+10
- Рівне +8+10
- Луцьк +8+10
- Вінниця +8+10
- Хмельницький +8+10
- Житомир +8+10
- Чернігів +7+9
- Черкаси +9+11
- Миколаїв +12+14
- Одеса +13+15
- Херсон +10+12
- Полтава +8+10
- Суми +6+8
- Харків +7+9
- Дніпро +9+11
- Запоріжжя +9+11
- Донецьк +8+10
- Луганськ +7+9
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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