Прогноз погоди в Україні 5 березня

Погода на сьогодні, 5 березня

5 березня в Україні втримається тепла погода, однак посилиться вітер, а більшість областей накриють дощі. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 березня, у вівторок, у всій областях очікується тепла погода від +8 до +12. Але всюди, окрім півдня, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, прогнозуються опади у вигляді дощу.

У Києві 5 березня вдень температура прогріється до +7+9, дощитиме, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 5 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +9+11

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +10+12

Полтава +8+10

Суми +6+8

Харків +7+9

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +7+9

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