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8 березня Серіал Школа

Прогноз погоди в Україні 5 березня

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Погода на сьогодні, 5 березня - фото 1
Погода на сьогодні, 5 березня

5 березня в Україні втримається тепла погода, однак посилиться вітер, а більшість областей накриють дощі. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 березня, у вівторок, у всій областях очікується тепла погода від +8 до +12. Але всюди, окрім півдня, Полтавщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, прогнозуються опади у вигляді дощу.

У Києві 5 березня вдень температура прогріється до +7+9, дощитиме, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 5 березня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 5 березня - фото 311481
  • Ужгород +9+11
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +10+12
  • Полтава +8+10
  • Суми +6+8
  • Харків +7+9
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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