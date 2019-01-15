У ДСНС оголосили важливе попередження про погоду

Рятувальники попередили про погіршення погодних умов.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погоди в країні.

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"За даними Укргідрометцентру, 15 січня вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 15 січня, через хуртовини та снігопади у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей втримається значний рівень небезпеки сходження лавин. Також є загроза зсувів снігу на автошляхи.

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