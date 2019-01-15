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Погода 15 січня в Україні: точний прогноз

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Погода на сьогодні 15 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 15 січня в Україні

15 січня в Україні побільшає снігопадів та дощів, однак сильних морозів не очікується.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 січня, у вівторок, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Тільки на півдні та у центрі країни майже не буде значних снігопадів. Середня температура повітря втримається на рівні -1-4.

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У Києві 15 січня вдень без істотних опадів, до -2-4 морозу.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Погода 15 січня в Україні: точний прогноз - фото 301142
  • Ужгород -1-3
  • Львів -1-3
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0-2
  • Херсон 0+2
  • Полтава -1-3
  • Суми -2-4
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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