Погода 15 січня в Україні: точний прогноз

Погода на сьогодні 15 січня в Україні

15 січня в Україні побільшає снігопадів та дощів, однак сильних морозів не очікується.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 січня, у вівторок, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Тільки на півдні та у центрі країни майже не буде значних снігопадів. Середня температура повітря втримається на рівні -1-4.

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У Києві 15 січня вдень без істотних опадів, до -2-4 морозу.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -1-3

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -2-4

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -1+1

Одеса 0-2

Херсон 0+2

Полтава -1-3

Суми -2-4

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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