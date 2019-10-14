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У ДСНС оголосили важливе попередження для українців

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною ситуацією в країні. Детальніше про негоду та правила поведінки у цей період читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про найвищий рівень небезпеки пожеж в країні у найближчі кілька днів.

Детальніше: Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня

"14 -15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні - фото 361530
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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