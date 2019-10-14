Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня

14 жовтня у День захисника України майже по всіх областях прогнозується сонячна та переважно суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме малохмарна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень коливатиметься на рівні +18+23.

"У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів. Увесь наступний тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів – суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +19+1

Рівне +19+21

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +19+21

Одеса +17+19

Херсон +19+21

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +19+21

Донецьк +17+19

Луганськ +18+20

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