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День захисника України Олександр Усик

Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня

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Погода на Покрову 2019 - фото 1
Погода на Покрову 2019

14 жовтня у День захисника України майже по всіх областях прогнозується сонячна та переважно суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме малохмарна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень коливатиметься на рівні +18+23.

"У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів. Увесь наступний тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:

Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня - фото 361334
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +19+1
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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