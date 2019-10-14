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Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня
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14 жовтня у День захисника України майже по всіх областях прогнозується сонячна та переважно суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
14 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме малохмарна та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура вдень коливатиметься на рівні +18+23.
"У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів. Увесь наступний тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів – суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо", – додала Діденко.
Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +20+22
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +19+1
- Рівне +19+21
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +19+21
- Житомир +20+22
- Чернігів +19+21
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +19+21
- Одеса +17+19
- Херсон +19+21
- Полтава +19+21
- Суми +18+20
- Харків +20+22
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +17+19
- Луганськ +18+20
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