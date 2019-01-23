У ДСНС оголосили важливе попередження для українців

Рятувальники повідомили про різку зміну погоди майже по всій країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов в Україні.

І ще: Прогноз погода на 23 січня в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 23 січня у Вінницькій, вдень і в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях, вночі 24 січня у Сумській, Харківській та Луганській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см); у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини", – йдеться у повідомленні.

На Київщині та у Києві 23 січня очікуються сильні снігопади, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с. Рятувальники наголошують, що негода сягнула жовтого рівня небезпеки.

Актуально: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету