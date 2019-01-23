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Прогноз погоди на 23 січня в Україні

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Погода на сьогодні 23 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 23 січня в Україні

23 січня в Україні очікуються потужні снігопади та посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 січня, у середу по всій країні прогнозуються снігопади та хурделиця. До того ж, температура повітря продовжить знижуватися. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів коливатимуться на позначках +2+6 тепла.

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У Києві 23 січня очікується до -5-7 морозу, опади у вигляді снігу та посилення вітру.

Прогноз погоди на 23 січня у містах України:

Прогноз погоди на 23 січня в Україні - фото 302798
  • Ужгород -1+1
  • Львів -3-5
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -1-3
  • Хмельницький -3-5
  • Житомир -3-5
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Полтава -2-4
  • Суми -5-7
  • Харків -5-7
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -3-5
  • Луганськ -5-7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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