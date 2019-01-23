Прогноз погоди на 23 січня в Україні

Погода на сьогодні 23 січня в Україні

23 січня в Україні очікуються потужні снігопади та посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 січня, у середу по всій країні прогнозуються снігопади та хурделиця. До того ж, температура повітря продовжить знижуватися. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів коливатимуться на позначках +2+6 тепла.

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У Києві 23 січня очікується до -5-7 морозу, опади у вигляді снігу та посилення вітру.

Прогноз погоди на 23 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів -3-5

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -2-4

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця -1-3

Хмельницький -3-5

Житомир -3-5

Чернігів -5-7

Черкаси -2-4

Миколаїв +2+4

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Полтава -2-4

Суми -5-7

Харків -5-7

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк -3-5

Луганськ -5-7

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