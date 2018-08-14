У ДСНС оголосили важливе попередження для українців

Рятувальники попередили про наслідки тривалої спеки по всій території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій оголосили важливе попередження про погіршення ситуації з пожежами через тривалу спекотну погоду.

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За даними УкрГідрометцентру, 14 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – наголосили рятувальники.

Відзначимо, що температура +30 затримається по всій країні до кінця тижня, а от на заході вже 15 серпня пройдуть дощі, які принесуть прохолоду.

В Україні оголошено пожежну небезпеку найвищого рівня

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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