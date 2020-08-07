Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У ДСНС оголосили попередження для українців

  • 57
Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

Рятувальники повідомили про наслідки дуже спекотної погоди у всіх областях, а також звернулись із попередженням для громадян, які збираються відпочивати на природі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 7 серпня, у п'ятницю, у частині країни втримається найвищий рівень небезпеки спалахування пожеж.

І ще: Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами

"7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – вказано у повідомленні.

У ДСНС оголосили попередження для українців - фото 419670

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 916
Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
  • 02 серпня, 18:50
  • 883
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1502
Загрузка...
Новини